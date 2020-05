Die letzten Monate des Krieges

Isoliert. Anfang 1945 steht der deutsche Imperialismus und Militarismus unmittelbar vor seiner Niederlage. Die Armeen der Antihitlerkoalition nähern sich den deutschen Grenzen. Nur in den besetzten Gebieten Ungarns, Kroatiens, der Slowakei und in Italien halten sich noch Satellitenregime. Es herrscht Treibstoffmangel, die Rüstungsindustrie kommt dem Bedarf nicht nach. Ihr Ausstoß fällt rasch ab, ist aber im Dezember 1944 immer noch mehr als doppelt so hoch wie im Januar/Februar 1942.

Verluste. Allein von August bis Oktober 1944 verzeichnet das deutsche Heer fast 1,2 Millionen Mann an Toten, Vermissten und Verwundeten. Im gleichen Zeitraum wird eine Million Soldaten der Wehrmacht zur Verfügung gestellt, darunter viele, die nicht kriegsdienstfähig sind. Durch einen Erlass vom 15. September 1944 werden alle Männer von 16 bis 60 Jahren, die nicht zur Wehrmacht eingezogen sind, im »Volkssturm« erfasst. Feldgendarmerie und SS machen Jagd auf Deserteure und trei...