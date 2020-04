Die Revolution denken und machen

Lenin, der sich selbst als Verteidiger des Marxschen Werkes gegen den Revisionismus sah, ist als Theoretiker ebenfalls zu historisieren.

Nach der historischen Spaltung der Arbeiterbewegung infolge des Ersten Weltkriegs, der siegreichen Oktoberrevolution 1917 und des Scheiterns der Revolution im Westen (1918–1923) bekämpfte die sozialdemokratisch-reformistische Tradition Lenin grundsätzlich. Aber auch in den kommunistischen Parteien wurde er mit der eurokommunistischen Wende in den 1970er Jahren alsbald mehr oder weniger ad acta gelegt: Lenins »Materialismus und Empiriokritizismus«? Schwer verdaulich und überholt. Lenins Parteitheorie? Autoritär und starr. Lenins Staatstheorie? Idealistisch. Lenins Imperialismustheorie? Falsch, weil der Kapitalismus nicht faulend und notwendig zusammenbrechend sei, sondern – durch »innere Landnahme« wie im New Deal und »Akkumulation durch Enteignung« (David Harvey) – anpassungs- und reformfähig. Mit der Betonung der Monopo...