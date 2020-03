Auf den Spuren früher Feministinnen

Heutzutage ist Frauen- beziehungsweise Geschlechterforschung in fast allen Bereichen der Wissenschaft vertreten. In Deutschland nahm sie ihren Ausgangspunkt in den Sozialwissenschaften, in Frankreich in der Philosophie und in den USA in den Geisteswissenschaften. In den USA hatte dabei das private Sarah-Lawrence-College in New York eine führende Rolle. Gegründet als Hochschule ausschließlich für Frauen war das Bildungsziel nicht die Vorbereitung auf einen Beruf, sondern die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung, insbesondere über die Fächer Literatur und Kultur. Dabei wurde großer Wert auf politisches Denken und soziales Engagement gelegt. Zu den künstlerisch wie politisch aktiven Absolventinnen zählen unter anderem die Filmemacherin, Experimentalkomponistin und Sängerin Yoko Ono, die mehrfach für den Oscar nominierte Schauspielerin Sigourney Weaver und die Autorin Deborah Feldman. Unter den Frauen, die dort lehrten, waren Künstlerinnen wie die Tänzeri...