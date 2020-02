Suche nach Mehrheiten

In Israel wird am 2. März zum dritten Mal innerhalb von elf Monaten ein neues Parlament gewählt. Das war erforderlich geworden, nachdem die vorausgegangenen Wahlen am 9. April und 17. September 2019 statt einer regierungsfähigen Mehrheit nur eine scheinbar ausweglose Pattsituation zwischen dem seit elf Jahren ununterbrochen amtierenden Premierminister Benjamin Netanjahu und seinem Herausforderer Benjamin »Benny« Gantz gebracht hatten. Die Meinungsumfragen seit der Auflösung der Knesset am 11. Dezember lassen darauf schließen, dass es auch am 2. März kein anderes Resultat geben wird.

Für die Parteienlandschaft Israels ist das ständige Auftauchen neuer politischer Formationen und die Bildung taktischer Zusammenschlüsse, hauptsächlich zur Verbesserung der eigenen Aussichten bei Wahlen, typisch. Netanjahus Hauptkonkurrent Gantz, Chef des Generalstabs der Streitkräfte in den Jahren 2011 bis 2015, trat zur Wahl im vorigen April erstmals als Führer einer Drei-Pa...