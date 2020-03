Jesus mit Cockring

In seinem 2013 veröffentlichten Roman »Der Junge, den es nicht gab« erzählt der isländische Autor und Dichter Sjón (Sigurjon B. Sigurdsson) die Geschichte eines jungen Strichers inmitten der tödlichen Katastrophe der Spanischen Grippe um 1918. Das sexuelle Verlangen zweier Männer wird darin in einem kleinen Gedicht ausgedrückt: »So ist sie, unsere Liebe / flüchtig und heiß / wir Wunschkinder / der Unzucht«. Eben diesen Wunschkindern widmet die Publizistin und Politologin Ulrike Heider ihr elftes und im September erschienenes Buch »Der Schwule und der Spießer. Provokation, Sex und Poesie in der Schwulenbewegung«. Von der Unzucht und ihrem Reiz spricht sie dabei zwar nur ungern, liefert aber einen für die Auseinandersetzung mit sexual- und schwulenpolitischer Geschichte wichtigen Beitrag. Das in der Reihe »Bibliothek Rosa Winkel« des Männerschwarm-Verlages veröffentlichte Buch zeichnet die Freundschaft der Autorin mit dem bisexuellen Lyriker und Intellektue...