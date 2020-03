Die Traurigkeit der Marianne Rosenberg

Mit dem Sammelband »­These Girls« unternimmt Herausgeberin Juliane Streich in Zusammenarbeit mit dem Ventil-Verlag einen »Streifzug durch die feministische Musikgeschichte«, der in dieser Form einzigartig ist. Knapp hundert verschiedene Autorinnen und Autoren erzählen in 140 Beiträgen oft lehrreich, manchmal humorvoll und vor allem immer sehr ehrlich von persönlichen Erlebnissen und der tiefgreifenden Bedeutung, welche die porträtierte Musikerinnen für ihre Leben hatten. Dabei begegnet man den unterschiedlichsten Persönlichkeiten aus den letzten 80 Jahren der Musikgeschichte und allen nur denkbaren Genres. Neben den zu erwartenden Beiträgen zu allseits verehrten Größen wie Nina Simone, Aretha Franklin, Bikini Kill, Peaches und Amanda Palmer gibt es auch solche zu durchaus kontroversen Musikerinnen wie Lana Del Rey oder sogar solchen, von denen man noch nie gehört hat – oder kennen Sie Dream ­Wife? Sollten Sie vielleicht.

Dem unvermeidlichen Einwand, ob ma...