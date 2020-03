Organisation ist alles

»Warum Theater?« Diese Frage hat sich das Publikum nach so mancher Aufführung zu Recht gestellt. Jakob Hayners Anspruch geht über einen solchen Missmut weit hinaus. Im Titel seines gerade erschienenen Essays in der Reihe »Fröhliche Wissenschaft« (Matthes & Seitz) fehlt das Fragezeichen. »Warum Theater« – das kündigt eine Begründung an und verweist zugleich auf die im Untertitel genannte Krise, denn nur, was gefährdet ist, bedarf der Rechtfertigung.

Über diese Einschätzung der Lage besteht freilich keine Einigkeit. Seit Bernd Stegemanns »Kritik des Theaters« von 2013 gibt es eine Kritik der vorherrschenden postdramatischen und postmodernen Theaterästhetik, die über Einwände an einzelnen Inszenierungen hinausgeht. Stegemann wies die enge Verbindung des Theaterbetriebs mit der neoliberalen Ideologie nach, die von einer Wahrheit des Ganzen nichts wissen will. Statt dessen geht es um Sichtweisen der einzelnen, um einen Kult unmittelbarer Erfahrung. Dies is...