Gut bürgerlich

Der Jenaer Philosophieprofessor Klaus Vieweg hat ein geschicktes Händchen bewiesen. Noch im Herbst 2019, also rechtzeitig vor dem 250. Geburtstag von Georg Wilhelm Friedrich Hegel (27.8.1770–14.11.1831), hat er seine monumentale neue Biographie des Philosophen vorgelegt, die nach dem medialen Echo zu urteilen die Hegel-Rezeption 2020 entscheidend prägen wird – nicht unbedingt zu ihrem Besten.

Auf rund 670 Seiten versucht Vieweg ein Bild von Hegel als »Philosophen der Freiheit« zu entfalten. Ihre große Stärke gegenüber vergleichbaren Entwürfen hat die Biographie in der umfassenden Auflistung der persönlichen und politischen Kontakte Hegels. Lebhaft werden dessen frühe Begeisterung für die Französische Revolution in der Studentenzeit und seine zahlreichen Verbindungen zu Revolutionären und Demokraten geschildert. Wie nah er dabei an den Geschehnissen in Paris war, beweist beispielsweise sein Treffen mit dem Girondisten Konrad Engelbert Oelsner im Jahr 1794,...