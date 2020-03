»Schmerz ist ein ordentliches Gefühl«

In der Literatur wird außerhalb der Unterhaltungssparte das Thema BDSM selten behandelt. Nicht so bei Leona Stahlmann: In ihrem Debüt »Der Defekt « beschreibt sie die Beziehung der 16jährigen Mina zu Vetko, der ihr die Verbindung von Lust mit Schmerz lehrt.

Sie haben im Missy Magazine und auf Spiegel onlineArtikel über BDSM verfasst, jetzt ist diese sexuelle Vorliebe das Thema Ihres Debütromans. Warum ist Ihnen wichtig, die Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren?

Die westliche Kultur gilt als freiheitlich – dabei gibt es sehr viele Normen, wenn es darum geht, wie man sich liebt. Es wird, sobald wir von verschiedenen Arten der Liebe sprechen, immer noch in den Kategorien Standard und Abweichung gedacht. Ich will dieses Narrativ neu erzählen und zeigen, dass Zärtlichkeit anders aussehen kann als in Filmen, Popmusik und Literatur, wo es immer sanfte Gesten sind, die Liebe ausdrücken.

In Ihrem Debüt beschreibt Mina den titelgebenden »Defekt« als »eingebaute ...