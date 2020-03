Den Teufel um eine Maske bitten

Was bleibt, ist ein Gefühl der Unruhe: Wenn Yoshiharu Tsuge in seiner Mangakurzgeschichte »Landschaft am Meer« vom Zusammentreffen zweier Menschen erzählt, die zur Erholung ans Meer gefahren sind, erwartet der Leser zunächst den Beginn einer Romanze. Der junge Mann und die junge Frau begegnen sich am Strand, rauchen eine Zigarette und gehen tags darauf gemeinsam schwimmen. Doch während der Mann die Schönheit der Natur preist, macht er ein unglückliches Gesicht. Dunkle Schatten und scharfe Kontraste lassen die von steilen Felsen und weiten Sandstränden geprägte Szenerie düster und bedrohlich wirken; im tiefen Schwarz der Panels (Bildkästen) scheinen die Protagonisten von der Landschaft verschluckt zu werden. Als der Mann schließlich im strömenden Regen seine Schwimmkünste unter Beweis stellt, sieht man ihn schon in den Fluten versinken. »Das sieht gut aus … «, sagt die Frau – und an dieser Stelle ist die Erzählung auch schon zu Ende.

