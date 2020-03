Endlich Adressatin

Die Versuchung ist groß, diese Rezension mit einem Zitat des namhaften Philosophen und Psychologen William James zu eröffnen oder, besser noch, mit einem schönen Satz seines ungleich bekannteren Bruders Henry. In dessen Romanfiguren ist Alice James (1848–1892) unschwer wiederzuerkennen, und William nutzte das Leid der Schwester als Grundlage für seine wissenschaftliche Theorie über die Verbindung zwischen Emotionen und dem Körper. Mit den Brüdern zu beginnen, hieße aber, Alice James wieder zum Objekt zu machen, deshalb soll sie selbst zu Wort kommen: »Don’t think of me simply as a creature who might have been something else, had neurotic science been born.«

Dieser Satz steht am Beginn von Simone Scharberts Buch »du, alice«. Die Leserin und der Leser gewinnen darin nicht nur Einblick in ein beeindruckendes Frauenleben im ausgehenden 19. Jahrhundert und in eine Intellektuellenfamilie, in deren Haus Persönlichkeiten wie Nathaniel Hawthorne und Henry David Th...