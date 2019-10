Geistiger Wiederaufbau

Die Situation Theodor W. Adornos in der BRD war in den ersten Jahren nach seiner Rückkehr aus dem US-Exil 1949 schwierig. Abgesehen von materiellen Erwägungen, stellte sich für die Vertreter des Frankfurter Instituts für Sozialforschung die Frage, wo die Kritische Theorie – deren Hauptwerk, die »Dialektik der Aufklärung«, 1947 in Amsterdam erschienen war – im Klima des im selben Jahr entfesselten Kalten Krieges fortsetzbar erschien. Die westdeutsche Option war risikoreich, zumal ein marxistisch beeinflusster Intellektueller kaum auf einen Lehrstuhl rechnen konnte. Die »Frankfurter«, die freilich schon in den USA revolutionären Konzepten abgeschworen hatten, konnten sich letztlich jedoch wieder etablieren und sogar einen Neubau beziehen. Adorno sollte – vor allem nach dem Rückzug Max Horkheimers – einen gewichtigen Anteil an deren nachhaltiger Wirkung haben.

Doch worin sollte die Rolle der wieder etablierten Kritischen Theorie bestehen? Denn anders als im ...