Wo der Sound ist

Franz Dobler macht weiter mit der Intensivbeatmung der Kriminalliteratur. »Ein Schuss ins Blaue« ist das dritte Buch, in dem sich sein Held Robert Fallner die Nächte um die Ohren schlägt. Im Münchner Bahnhofsviertel, in der Stammkneipe, aber er observiert auch wieder. Für die Premium-Sicherheitsfirma seines Bruders, die im Kern aus Exbullen besteht. Beschattet wird ein Islamist, Spezialist im Töten. Die Auftraggeber bleiben im dunkeln. Zwei Millionen Euro Kopfgeld haben sie ausgesetzt. Erst mal genügend Gründe für Fallner und seine Kollegen, nicht allzu viele Fragen zu stellen. Was sich rächen wird. Sie wissen das.

Fallner hört weiterhin Platten von Lee Morgan, Monk und Mingus, hat jetzt auch wieder Familienleben. Seine Freundin kriegt für ihn raus, welcher Beamte bei der Überwachung des Islamisten dazwischenfunkt. Ein Bulle mit dicken Koteletten. Er ist vor einigen Jahren degradiert und nach München versetzt worden. Aus Baden-Württemberg, wo er zu einer ...