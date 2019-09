Ein neues Bild des chinesischen Volkes

Die Volksrepublik China und die Deutsche Demokratische Republik waren kaum gegründet – am 1. Oktober 1949 die VR China, am 7. Oktober die DDR –, da versicherten sich die (noch provisorischen) Regierungen beider Länder in einem Telegrammwechsel ihrer Außenminister Zhou Enlai (25.10.) und Georg Dertinger (27.10.) bereits ihrer gegenseitigen Sympathien, ihrer Solidarität und ihrer Entschlossenheit, diplomatische Beziehungen herzustellen.

Dies war ein Ereignis von großer Bedeutung. Zum ersten Mal in der Geschichte verpflichtete sich ein deutscher Staat, seine Beziehungen mit China »auf der freundschaftlichen Basis der gegenseitigen Achtung und der Gleichheit« zu gestalten. Noch ein halbes Jahrhundert zuvor – im Jahre 1900 – hatte Kaiser Wilhelm II. deutsche Truppen zur Niederschlagung der »Boxeraufstand« genannten antikolonialen Befreiungsbewegung in Bremerhaven mit den martialischen Worten verabschiedet, dass »der Name Deutschlands in China in einer solchen ...