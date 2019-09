Neuer Langer Marsch

Pünktlich zum einjährigen Jubiläum des XIX. Parteitages der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) veranstaltete die Akademie für Gesellschaftswissenschaften in Beijing im Oktober 2018 ihr internationales Forum »Sozialismus und die Welt von heute«. Ein anspruchsvolles, ein streitbares, ein aktuelles Thema. »Die bürgerliche Gesellschaft«, so Rosa Luxemburg mit Berufung auf Friedrich Engels, stehe »vor einem Dilemma, entweder Übergang zum Sozialismus oder Rückfall in die Barbarei«. China ist frei von diesem Dilemma. Es hat sich entschieden. Das Land ist unterwegs, hin zum Sozialismus. Ein sozialistisches Entwicklungsland mit chinesischem Charakter und internationaler Bedeutung.

Nach den beiden Konferenztagen hatten wir während einer Reise durch das Land fast drei Wochen Gelegenheit, unser Wissen über China und seine Menschen zu ergänzen. Wir sprachen mit Bürgern, die wir spontan auf Straßen und während der Bahnfahrten in den modernen Hochgeschwindigkeitszügen...