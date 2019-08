Wiederaufbau und Revolution

Es ist eine seltene Momentaufnahme aus einem Gebiet, in dem viele Kinder und Erwachsene von Kriegserlebnissen traumatisiert sind: Im neu erbauten Waisenhaus »Alan›s Rainbow« in Kobani räkelt sich ein kleiner Junge auf einem Kissen und wirkt völlig entspannt – die Betrachter lächeln, als das Foto an einem Sommerabend in Frankfurt am Main an die Wand projiziert wird. Eingeladen war das Publikum zu einer Veranstaltung mit ausführlichem Reisebericht.

Eine Mitarbeiterin des Zentrums für Traumapädagogik »Welle« aus Hanau schildert die Lage in der Demokratischen Föderation Nord- und Ostsyrien, dem Selbstverwaltungsgebiet, das auch unter dem kurdischen Namen Rojava bekannt ist, knapp fünf Jahre nach dem Angriff der Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) auf den dortigen Kanton Kobani.

Für das Waisenhaus hat der Verein Städtefreundschaft Frankfurt-Kobani e. V. von Mai bis Dezember 2016 Spenden in Höhe von mehr als 52.000 Euro eingeworben – auch Leserinnen und Leser ...