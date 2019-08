Putschträume beim Bund

Elf Jahre nach dem Ende meines aktiven Dienstes kann nicht mehr die Rede von einem »Insiderbericht« sein, wenn ich über rechtsradikale Netzwerke in der Bundeswehr schreibe. Gleichwohl kann ich aufgrund meiner Dienstzeit und der Auseinandersetzung mit der Bundeswehr in den Jahren danach Faktoren ausmachen, die rechtsradikale Netzwerke in ihr mindestens begünstigen, wenn nicht gar schneller wachsen lassen als in anderen Organisationen.

Neben der Berichterstattung der Taz zu den rechtsradikalen Netzwerken aus Polizisten, Bundeswehr-Soldaten und Reservisten, die in Chats einen »Tag X« herbeisehnen, Ätzkalk und Leichensäcke für politische Gegner ordern und Listen führen, die seit Monaten als Feindes- oder Todeslisten eingeordnet werden, sind es vor allem die Auftritte eines meiner ehemaligen Vorgesetzten, die mich dazu veranlassen, Strukturen und Faktoren offenzulegen: Unlängst forderte Uwe Junge als Landeschef der AfD Rheinland-Pfalz einen »Aufstand der Gener...