»Industrieländer haben vollständig blockiert«

Sie haben zwischen 2003 und 2012 als Chefvolkswirt der Konferenz für Welthandel und Entwicklung bei den Vereinten Nationen (UNCTAD) gearbeitet. In Ihrer Funktion haben Sie sich intensiv mit der Spekulation mit Nahrungsmitteln und anderen Ressourcen auseinandergesetzt. Wie laufen solche Geschäfte ab?

Das ist relativ einfach. Fangen wir an mit der klassischen Art der Spekulation: die berühmten Absicherungsgeschäfte. Der Bauer verkauft seinen Weizen schon im Frühjahr an einen Marktteilnehmer, der damit handeln will. Dadurch weiß der Bauer schon im Frühjahr, wieviel er im Herbst für seinen Weizen bekommen wird. Es kann natürlich der Fall eintreten, dass der Preis im Verlauf der Zeit weiter steigt, dann verliert der Bauer etwas bei dem Geschäft, oder niedriger, dann gewinnt er etwas hinzu. Das ist die traditionelle Absicherung.

Wie wird mit solchen Absicherungsgeschäften großes Geld verdient?

In den 2000ern wurde etwas völlig anderes etabliert: finanzielle Spe...