Das Geheimnis des grünen Mannes

Johann Schaas versteht es, auf seiner Führung durch die lutherische Kirche von Reichesdorf eine Atmosphäre des Rätselhaften entstehen zu lassen. Er erzählt, wie bei einer Renovierung in den 1950er Jahren Steinmetzarbeiten zum Vorschein kamen, die unter einer Schicht aus Putz und Farbe verborgen waren. Lange habe er sich die »Teufel« nicht recht erklären können. Bis ihn eine Kunstgeschichtlerin darauf hingewiesen habe, dass ähnliche Bildnisse in Sakralbauten auf den britischen Inseln oder in Frankreich häufig anzutreffen seien. Bei den aus Ranken und Laub geformten, erst bei näherem Hinsehen erkennbaren Gesichtern handle es sich um den »grünen Mann«, eine Reminiszenz an das Keltentum, aber möglicherweise auch orientalischen Ursprungs, verwandt der Vorstellung vom Weingott Dionysos oder Bacchus.

Reichesdorf heißt auf rumänisch Richis und liegt mitten in Transsilvanien im Tal der Tarnava, einer schon in der Antike bekannten Weinbaugegend. Anfang der 1990er J...