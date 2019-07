Nach oben offen

Im Jahr 2017 haben deutsche Kunden im Einzelhandel 3,1 Milliarden Euro für Wein ausgegeben. Das meldete 2018 die Wirtschaftswoche; allerdings verteilt auf 1,3 Milliarden Flaschen. Macht einen Durchschnittswert von ungefähr 2,40 Euro pro Flasche. Solche Zahlen geben den Winzern und Weinhändlern Anlass zur Klage. Denn, fragen sie nicht ohne Berechtigung: Wer soll für so einen Erlös, von dem maximal die Hälfte beim Erzeuger ankommt, einen guten Tropfen herstellen? Die Antwort lautet: Das ist auch gar nicht beabsichtigt. Der Wein für diese Flaschen wird tankwagenweise im Weingut abgeholt und irgendwo anders unter Phantasienamen auf Flaschen gezogen. So kommen Moselweine in die Regale, die von einer Kellerei in Rheinhessen oder im Ruhrgebiet abgefüllt wurden. Wie der legendäre Weinvertreter im Loriot-Sketch dem Kunden hicksend erläuterte: »Ein Wein schmeckt wie der andere, das ist Qualität.«

Gehen wir zur Gegenprobe auf eine Weinauktionsplattform. Die angescha...