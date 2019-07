Dicke Weiße

Als vor knapp dreieinhalb Jahrzehnten ruchbar wurde, dass einige österreichische Winzer ihre Weine mit dem süßen, aber giftigen Diethylenglykol vermengt hatten, das in Verbindung mit Wasser auch ein probates Frostschutzmittel abgibt, war der Ruf der Bauern auf lange Zeit ruiniert, eine ganze Branche schien vor dem Aus zu stehen. Flaschen aus Österreich, aber auch aus der Bundesrepublik, wo Großabfüller die Glykolweine mit anderen verschnitten und vermarktet hatten, waren im Ausland praktisch unverkäuflich und lagen auch in heimischen Märkten wie Blei in den Regalen. Das ist alles lange her, doch tatsächlich kann man hierzulande noch heute auf Leute treffen, denen beim Stichwort »österreichischer Wein« bloß die damalige Panscherei einfällt und die meinen, Gaumen und Magen vor derlei Gesöff schützen zu müssen.

Mit der Gegenwart steht solche Haltung auf Kriegsfuß. Österreich erließ nach dem Skandal binnen kürzester Zeit das strengste Weingesetz der Welt. Sei...