Ein Wälzer der Entdeckungen

Manchmal benötigt man eine Lupe. Denn viele der Abbildungen in diesem Band sind kaum größer als eine Sonderbriefmarke. Etliche andere aber sind in angemessener Größe wiedergegeben. Und so lässt sich die vielfältige Formensprache der Plakatkunst in der DDR entdecken. Ältere mögen dabei nostalgische Gefühle überkommen, Jüngere können sich an Stil und Qualität der Grafiken erfreuen.

Bei Bertz und Fischer sind jetzt, herausgegeben von der DEFA-Stiftung, die Filmplakate der SBZ und DDR von 1945 bis 1990 erschienen. Der treffende Titel: »Mehr Kunst als Werbung«. Auf 672 Seiten versammelt der opulente Band knapp 6.400 Poster – in einer kunstvollen Gestaltungsweise, die heute fast schon unbekannt geworden ist.

Darunter zum Beispiel die Plakate zu zwei Filmen, die der Rezensent bei seinem allerersten Kinobesuch als Kleinkind sah: »Till Eulenspiegel und der Bäcker von Braunschweig« und »Till Eulenspiegel als Türmer«, zwei DEFA-Puppentrickfilme von Jan Hempel aus de...