Aufstand gegen die Sprache ...

Erst wenn man die Dinge beim Namen nennt, so Rebecca Solnit, beginne man sich zu befreien. Nicht zuletzt wurde die Märchenheldin in dem Moment von Rumpelstilzchens Erpressung erlöst, als sie seinen wahren Namen aussprach. Zur Verdeutlichung dieser These zählt Solnit in ihrem neuen Essayband, der programmatisch »Die Dinge beim Namen nennen« heißt, Beispiele für »neue Namen, Formulierungen und Redewendungen« auf, die erst vor wenigen Jahren in unseren Sprachgebrauch eingeführt wurden, aber bereits geläufig sind, wie etwa »Cisgender«, »Racial Profiling« oder »das eine Prozent«.

Hierzulande vor allem wegen ihrer feministischen Texte bekannt, erweitert Rebecca Solnit in »Die Dinge beim Namen nennen« ihr Themenspektrum, schreibt über die US-amerikanische Präsidentschaftswahl, Gentrifizierung, Polizeigewalt, Rassismus und die immer noch sichtbaren Spuren der Südstaatenkonföderation. Auch wenn nicht wenige ihrer Analysen von gesellschaftlichen Situationen, Strömu...