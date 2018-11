Herr Groll am Filmteich oder Die Geschichte dreier Handicaps

Am Filmteich am Wienerberg stieß Herr Groll auf seinen Freund, den Dozenten.

»Was treibt Sie als eingefleischter Transdanubier an die Hänge des Wienerbergs? Das ist für Sie ja ein neuer Kontinent!« rief der Dozent und stieg von seiner italienischen Rennmaschine.

Er dürfe darüber nicht sprechen, entgegnete Groll.

»Sie sind also in Geschäften hier«, sagte der Dozent und ging neben Groll her.

»Mein Vordringen auf den Monte Laa ist rein konspirativ«, sagte Groll und legte den Zeigefinger auf die Lippen.

Nach einigen Minuten des Schweigens stießen die beiden auf eine seltsame, filigrane Skulptur.

»Was ist das?« fragte Herr Groll. »Ein gesprengter Taubenkobel?«

Der Dozent hielt inne. »Das ist ein Denkmal für Sascha Graf Kolowrat, der genau hier, am Laaer Berg, den größten Monumentalfilm der europäischen Filmgeschichte drehen ließ, »Sodom und Gomorrha«, im Jahr 1922, mit 20.000 Statisten und über 1.000 Filmarbeitern für die Kulissen. Sie müssen wissen, das Wiene...