»Ausgesondert wie in einer Lagerhalle«

Stephanie Woodward arbeitet für das »Center for Disability Rights« in Rochester im Bundesstaat New York und ist ehrenamtlich bei ADAPT (Americans Disabled Attendant Programs Today) aktiv, einem nationalen Zusammenschluss von politisch aktiven Gruppen von und für Menschen mit Behinderungen. »In den USA werden Menschen oftmals in Pflegeeinrichtungen oder andere Institutionen verfrachtet, wenn sie Hilfe beim Essen, beim Ins-Bett-Gehen oder Aufstehen benötigen«, erzählt sie. Diese Praxis sei im staatlichen Versorgungssystem angelegt. Die Finanzierung von Pflegeheimen sei gesetzlich vorgeschrieben, die Vergütung ambulanter Pflege- oder Assistenzleistungen hingegen Ermessenssache. »Sobald Kürzungen anstehen, geht es fast automatisch um diese freiwilligen Leistungen«, so Woodward. »Menschen gehören nicht in Einrichtungen ausgesondert wie Waren in einer Lagerhalle.«

Doch das wird nach wie vor für normal gehalten. »Ich erlebe das als Anwältin in einem Rollstuhl. I...