In den Rücken gefallen

Am 28. Juni 2003 endete der von der IG Metall geführte fast vierwöchige Streik um die 35-Stunden-Woche in der ostdeutschen Metall- und Automobilindustrie mit einer Niederlage. An jenem Sonnabend erklärte IG-Metall-Chef Klaus Zwickel den Streik für beendet; er lasse sich nicht mehr steigern, es sei eine »bittere Wahrheit«, dass er gescheitert sei. Viele Funktionäre, vor allem Betriebsräte in der westdeutschen Automobilindustrie, waren darüber nicht traurig. Sie hatten ihn von Anfang an nicht unterstützt – manche sagen bis heute: Sie haben ihn aktiv sabotiert. Der Abbruch des Streiks erfolgte ohne vorherige formelle Beschlussfassung der zuständigen Gewerkschaftsgremien zu einem Zeitpunkt, in dem er nach Auffassung mancher Beobachter Wirkung zu zeigen begann. Hasso Düvel, der Bezirksleiter der IG Metall für Berlin, Brandenburg und Sachsen und während des Streiks Verhandlungsführer der Gewerkschaft, musste in der Folge seinen Posten räumen.

Für die ostdeutsch...