Grenzen überwinden

Die Hölle am Himmel. So überschrieb Die Zeit am 9. August einen Artikel zum Thema Luftverkehr. Über unseren Köpfen und auf den Airports herrschten Chaos und Irrsinn. Der Flugverkehr nehme immer mehr zu, auch weil die Ticketpreise immer weiter sänken. In erster Linie ging es den Autoren des bürgerlichen Wochenblattes um die Umwelt- und Klimaschädlichkeit dieser Form der Massenmobilität. Doch auch sie kamen nicht umhin zu bemerken, dass nicht nur genervte Passagiere und die Umwelt litten, sondern auch die Beschäftigten der Fluggesellschaften. Mit dem ersten großen Billigflieger Ryanair habe auch für sie der »Wahnwitz« begonnen.

In der Tat, Ryanairs Hauptsache-billig-Strategie hat ihren Preis: Tickets für unter 20 Euro freuen vielleicht die Kunden, für die europaweit etwa 5.000 Piloten und 8.000 Flugbegleiter der irischen »Low-Cost«-Airline haben sie jedoch fatale Folgen. So arbeiten etwa viele Flugzeugführer zwar für, aber nicht bei Ryanair. Das sogenannte ...