Plattmacher loswerden

Erst die Ankündigung, das Werk in Leipzig zu schließen und in Saarbrücken weitere Stellen zu vernichten, dann sechs Wochen Streik, dem ein vergeblicher Schlichtungsversuch folgte: Das monatelange Tauziehen mit dem Eigentümer, der Unternehmensgruppe Prevent, hat den mehr als 2.000 Beschäftigten des Automobilzulieferers Neue Halberg-Guss GmbH (NHG) in Sachsen und dem Saarland zugesetzt.

Am 11. Oktober schallte ihr Unmut deshalb erneut hundertfach durch Saarbrücken. Rund ein Viertel der im NHG-Stammwerk beschäftigten 1.500 Arbeiter folgte einem Aufruf der IG Metall. Prevent zerstöre binnen weniger Monate 262 Jahre Stahlgießerei am Fuß des Halbergs, sagte der dortige zweite Bevollmächtigte der Gewerkschaft, Patrick Selzer. Mit Blick auf protestierende Familienangehörige fügte er an: »5.000 Existenzen werden aus purer Geldgier zerstört; das ist eine Riesensauerei.« Sollte Prevent die NHG nicht verkaufen, »werden wir ihnen weiter wehtun«, kündigte Selzer an.

Kä...