San Francisco. Das noch junge KI-Unternehmen Anthropic (vgl. unter anderem junge Welt vom 24.7.2026) hat einen Vertrag über die Nutzung eines von dem Startup Volta Infrastructure Holdings betriebenen Rechenzentrums unterzeichnet. Der Auftrag im Wert von zehn Milliarden US-Dollar soll an einem norwegischen Standort und in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Bitdeer Technologies Group realisiert werden, wie das Handelsblatt am Dienstag berichtete.

Anthropic entwickelt KI-Anwendungen, darunter das Sprachmodell »Claude«. Gegründet wurde es 2021, im Jahr 2025 betrug der Umsatz bereits rund 14 Milliarden US-Dollar. (jW)