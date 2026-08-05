Der Theaterkritiker und Schriftsteller Jürgen Berger ist tot. Das berichteten das Onlinemedium Nachtkritik und die Süddeutsche Zeitung am Dienstag. Er starb im Alter von 71 Jahren. Berger schrieb als Kritiker für Medien wie Süddeutsche Zeitung, Taz oder Theater heute. Als Juror war er bei den Mülheimer Theatertagen sowie beim Berliner Theatertreffen aktiv, er kuratierte auch Festivals. Berger trat auch selbst als Dramatiker hervor und verfasste Stücke wie »Elsa«, »Ifwuala«, »Tomorrow, maybe. Überleben in Diktaturen« und »Happy Hunting Ground«. (jW)