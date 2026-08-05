Der Schauspieler Ole Lagerpusch erhält den Therese-­Giehse-Theaterpreis. Das teilte der Bundesverband Schauspiel am Dienstag mit. Die Auszeichnung wird im Rahmen des Deutschen Schauspielpreises vergeben. Lagerpusch wird für seine Rolle in »Catarina oder Von der Schönheit, Faschisten zu töten« von Tiago Rodrigues am Schauspielhaus Bochum (Regie: Mateja Koležnik) geehrt. In dem Stück spielt er einen faschistischen Regierungschef und hält als solcher einen zehn Minuten langen, natürlich schwer rassistischen Monolog. Bei der Premiere im Februar hatten zwei Zuschauer versucht, Lagerpusch von der Bühne zu zerren. (jW)