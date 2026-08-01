Washington. Die Schweizer Großbank UBS muss ⁠in den USA wegen ⁠Verstößen gegen Geldwäschevorschriften eine Strafe von 125 Millionen US-Dollar zahlen. Es handle sich ‌um die höchste zivilrechtliche Geldstrafe, die jemals gegen ‌einen Wertpapierhändler wegen Zuwiderhandlungen gegen den einschlägigen Bank Secrecy Act verhängt wurde, ⁠teilte das US-Finanzministerium ‌am Montag mit. Die Abteilung zur Bekämpfung von Finanzkriminalität ​des Ministeriums erklärte, die UBS sei ein Wiederholungstäter. Die Bank war bereits 2018 zu einem Bußgeld ‌von 14,5 Millionen US-Dollar verurteilt worden. Trotz der damaligen ‌Zusage, die ‌Probleme ⁠zu beheben, ⁠habe die UBS es versäumt, mehr als 50.000 Auslandsüberweisungen ⁠im Gesamtwert von mehr ‌als zehn Milliarden Dollar angemessen zu überwachen. (Reuters/jW)