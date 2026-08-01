Nablus. Am Rande eines Marsches zionistischer Kolonisten durch mehrere palästinensische Ortschaften im israelisch besetzten Westjordanland ist ein Palästinenser angeschossen worden. »Unsere Mediziner in Nablus behandeln einen jungen Mann, der während eines Übergriffs der israelischen Armee und von Siedlern im Stadtteil al-Dschunaid durch scharfe Munition im Bauch verletzt wurde«, teilte der Palästinensische Rote Halbmond am Freitag mit.

Zionistische Siedler hatten am Morgen im Norden des Westjordanlands einen Marsch gestartet, mit dem sie an einen israelischen Soldaten und den Wachmann einer illegalen zionistischen Siedlung erinnern wollten, die in der vergangenen Woche bei einem Zusammenstoß in der Stadt Tell, bei dem auch vier Palästinenser erschossen wurden, getötet worden waren. Bei dem Marsch kam es mehrfach zu Auseinandersetzungen mit Palästinensern, unter anderem in al-Dschunaid, wo die Armee schließlich Tränengas einsetzte, um die Gruppen auseinanderzutreiben, berichtete ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP.

Das israelische Militär erklärte, Palästinenser hätten in al-Dschunaid Steine auf israelische Zivilisten geworfen, woraufhin ein israelischer Siedler »Warnschüsse in die Luft« abgegeben habe. Daraufhin seien Soldaten eingeschritten, »um die Ansammlung aufzulösen und die Zivilisten in Sicherheit zu bringen«.

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Später dann hätten Palästinenser Steine auf Soldaten geworfen. Diese hätten darauf hin auf die Steinewerfer geschossen.

Israel hat im Westjordanland in den vergangenen Jahrzehnten trotz massiven Protestes aus dem Ausland zahlreiche völkerrechtswidrige Siedlungen errichtet.

Im seit 1967 von Israel besetzten Westjordanland leben rund drei Millionen Palästinenser und mehr als 500.000 Israelis. Seit Beginn des Völkermordes in Gaza im Oktober 2023 wurden dort nach offiziellen israelischen Angaben mindestens 48 Israelis bei palästinensischen Angriffen oder israelischen Militäreinsätzen getötet. Nach einer AFP-Zählung auf Grundlage palästinensischer Behördenangaben wurden im selben Zeitraum mindestens 1.094 Palästinenser von israelischen Soldaten oder Siedlern getötet. (AFP/jW)