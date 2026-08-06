Berlin. In wenigen Wochen beginnt die Bundesligasaison. Zum Start am 28. August gibt es zahlreiche Regeländerungen, von denen einige bereits bei der WM zu sehen waren. So kann der Unparteiische nun bei Einwürfen und Abstößen fünf Sekunden runterzählen. Wenn das Spiel bis dann nicht fortgesetzt wurde, kriegt der Gegner den Ball. Auch bei Auswechslungen soll es schneller gehen. Zehn Sekunden bleiben den Spielern, um nach der Anzeige des Wechsels das Feld zu verlassen. Sonst muss der Einwechselspieler mindestens eine Minute bis zur nächsten Spielunterbrechung warten, bis er auf den Platz darf. Außerdem sollen Behandlungen von Verletzungen nicht mehr auf, sondern neben dem Grün stattfinden, um Zeitspiel zu verhindern. Zudem werden die Aufgaben des Videoassistenten erweitert. Künftig darf er etwa eingreifen, wenn ein Platzverweis nach einer eindeutig falschen zweiten gelben Karte erfolgt. (dpa/jW)