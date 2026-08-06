Paris. Florian Wellbrock hat bei den Europameisterschaften in Paris am Mittwoch seine zweite Goldmedaille im Freiwasserschwimmen geholt. Der 28jährige gewann nach seinem Sieg über die olympischen zehn Kilometer auch das Rennen über die halbe Distanz in der Seine. Der Olympiasieger von 2021 setzte sich wie am Vortag vor David Bethlehem aus Ungarn durch. Dritter wurde Gregorio Paltrinieri aus Italien. Für Wellbrock war es die fünfte Medaille bei Europameisterschaften im Freiwasser. (dpa/jW)