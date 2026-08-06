Am Ufer des Lago Maggiore wurde am Mittwoch abend die 79. Ausgabe des Filmfestivals Locarno eröffnet. Den Auftakt machte die französisch-belgisch-schwedische Koproduktion »Les yeux verts« von den Regisseuren Fanny Liatard und Jérémy Trouilh. Vom 5. bis 15. August konkurrieren im internationalen Wettbewerb 17 Filme um den »Goldenen Leoparden«, davon fünf deutsche oder mit deutschem Engagement entstandene Koproduktionen. Neben Cannes, Venedig und Berlin ist Locarno das wichtigste europäische Filmfestival. Es gilt als international bedeutendste Bühne für künstlerisch anspruchsvolles Kino. Die in diesem Jahr rekordverdächtige Zahl von fast 8.000 Filmeinreichungen zeigt die Relevanz des Festivals für die Branche. Herzstück des Festivals ist die Piazza Grande, wo die großen Premieren im Open-Air-Kino vor Tausenden Zuschauern gefeiert werden. Mehr als 150.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. (dpa/jW)