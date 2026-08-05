Veranstaltungen
»Friedensfest zum Gedenken an den 81. Jahrestag des Atombombenabwurfs in Japan«. Donnerstag, 6.8., 16 Uhr. Ab 18 Uhr Mahnwache. Ort: Am Brunnen der Bahnhofstr., Königs Wusterhausen. Veranstalter: Initiative für Frieden und Abrüstung Dahme-Spreewald
»Baseballschlägerjahre in Grünau«. Quartiersspaziergang und Podiumsgespräch. Übergriffe in der Nacht zur »Wiedervereinigung« Oktober 1990 und Todesopfer rechter Gewalt. Donnerstag, 6.8., 17 Uhr. Ort: Komm-Haus, Selliner Str. 17, Leipzig. Veranstalter: Stadtgeschichtliches Museum u. a.
»Kuba nach Castro«. Dokumentarfilm. Im einzigen US-amerikanischen Interview mit Präsident Miguel Díaz-Canel beleuchtet der Film die revolutionäre Geschichte sowie die turbulente Gegenwart der Insel. Donnerstag, 6.8., 19 Uhr. Ort: Waldheim Gaisburg, Obere Neue Halde 1, Stuttgart. Veranstalter: FG BRD-Kuba
»Hiroshima und Nagasaki mahnen«. Kundgebung. Wir informieren über die neuesten Entwicklungen bei der Atomwaffenmodernisierung. Donnerstag, 6.8., 19.30 Uhr, Ort: Marienplatz, München. Veranstalter: Münchner Friedensbündnis
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
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