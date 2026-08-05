»Friedensfest zum Gedenken an den 81. Jahrestag des Atombombenabwurfs in Japan«. Donnerstag, 6.8., 16 Uhr. Ab 18 Uhr Mahnwache. Ort: Am Brunnen der Bahnhofstr., Königs Wusterhausen. Veranstalter: Initiative für Frieden und Abrüstung Dahme-­Spreewald

»Baseballschlägerjahre in Grünau«. Quartiersspaziergang und Podiumsgespräch. Übergriffe in der Nacht zur »Wiedervereinigung« Oktober 1990 und Todesopfer rechter Gewalt. Donnerstag, 6.8., 17 Uhr. Ort: Komm-Haus, Selliner Str. 17, Leipzig. Veranstalter: Stadtgeschichtliches Museum u. a.

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»Kuba nach Castro«. Dokumentarfilm. Im einzigen US-amerikanischen Interview mit Präsident Miguel Díaz-­Canel beleuchtet der Film die revolutionäre Geschichte sowie die turbulente Gegenwart der Insel. Donnerstag, 6.8., 19 Uhr. Ort: Waldheim Gaisburg, Obere Neue Halde 1, Stuttgart. Veranstalter: FG BRD-Kuba

»Hiroshima und Nagasaki mahnen«. Kundgebung. Wir informieren über die neuesten Entwicklungen bei der Atomwaffenmodernisierung. Donnerstag, 6.8., 19.30 Uhr, Ort: Marienplatz, München. Veranstalter: Münchner Friedensbündnis