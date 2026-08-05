Fortschritt der Gegenaufklärung
Palantir: 93 Prozent mehr Umsatz
Miami. Palantir, der weltweit führende Hersteller von Software für Repressionsbehörden und Militärapparate, hat seinen Umsatz im zweiten Quartal 2026 nahezu verdoppelt. Gegenüber dem Vorjahr sei ein Plus von satten 93 Prozent, in den USA sogar ein Plus von 115 Prozent zu verzeichnen, teilte der Konzern am Montag (Ortszeit) mit. Palantir sei »das einzige Unternehmen«, dass im Rahmen der »entfesselten Nachfrage nach Souveränität bei künstlicher Intelligenz« (KI) bewiesen habe, Informationen in Geld umwandeln zu können, teilte Konzernchef Alex Karp gegen andere KI-Entwickler aus. (dpa/jW)
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