London/Dhahran. Die Ölkonzerne BP (ehemals British Petroleum) und Saudi Aramco verzeichnen aufgrund des Kriegs gegen Iran Gewinnsprünge. Ersterer teilte am Dienstag mit, seinen Gewinn aufgrund höherer Öl- und Gaspreise im zweiten Quartal 2026 um 47 Prozent auf umgerechnet 3,4 Milliarden Euro gesteigert zu haben. Aramco meldete gleichentags 28,4 Milliarden Euro Gewinn. Auch für andere Ölfirmen war der Krieg bislang profitabel: Exxon Mobil verdoppelte seinen Gewinn; Shell erzielte eine Verdreifachung. Größter Nutznießer bleibt vorerst Chevron, dessen Gewinn fünffach höher ausfiel als im Vorjahr. (AFP/jW)