Paris. Die deutschen Wasserspringer haben bei der EM den Medaillensatz komplett gemacht. Nach Gold durch Moritz Wesemann und Silber durch das Synchronpaar Pauline Pfeif/Elena Wassen holten am dritten Tag der Titelkämpfe in Paris Lena Hentschel und Luis Avila Sanchez Bronze im Mixed-Synchronspringen vom Dreimeterbrett. Sie mussten am Sonntag nur dem italienischen Duo Chiara Pellacani/Matteo Santoro sowie Elisaweta Kusina/Ilja Molachanow von den Unabhängigen Athleten aus Russland den Vortritt lassen. (dpa/jW)