Zum Inhalt der Seite
Wasserspringen

Kompletter Satz

Paris. Die deutschen Wasserspringer haben bei der EM den Medaillensatz komplett gemacht. Nach Gold durch Moritz Wesemann und Silber durch das Synchronpaar Pauline Pfeif/Elena Wassen holten am dritten Tag der Titelkämpfe in Paris Lena Hentschel und Luis Avila Sanchez Bronze im Mixed-Synchronspringen vom Dreimeterbrett. Sie mussten am Sonntag nur dem italienischen Duo Chiara Pellacani/Matteo Santoro sowie Elisaweta Kusina/Ilja Molachanow von den Unabhängigen Athleten aus Russland den Vortritt lassen. (dpa/jW)

Ich abonniere
→ Sie können uns auch mit einer Spende unterstützen
Erschienen in der Ausgabe vom 04.08.2026, Seite 16, Sport
Ausdrucken
Download als PDF

Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

→ Teilen und weiterempfehlen
→ Leserbriefe
Ich möchte einen Leserbrief zu diesem Artikel verfassen