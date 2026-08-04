Monte Carlo. Gut eine Woche nach seinem fünften Gesamtsieg bei der Tour de France hat Radstar Tadej Pogačar seine Teilnahme an der Vuelta bestätigt. Damit will der slowenische Weltmeister eine der wenigen Lücken in seiner beachtlichen Erfolgsbilanz schließen. Die dreiwöchige Spanien-Rundfahrt, die am 22. August in Pogačars Wahlheimat Monaco beginnt, hat der 27jährige bislang nicht gewonnen. Bei seinem bislang einzigen Start 2019 wurde er Dritter. Gewinnt Pogačar die Vuelta, wäre er der neunte Radprofi mit Siegen bei allen drei Grand Tours. Zuletzt war dies seinem Rivalen Jonas Vingegaard geglückt. Neben seinen fünf Tour-Siegen hat Pogačar 2024 auch den Giro d’Italia gewonnen. Nach der Frankreich-Rundfahrt hatte er einen Start bei der Vuelta noch offen gelassen. Nach der Vuelta dürfte Pogačar die WM in Kanada in Angriff nehmen. Der anspruchsvolle Straßenkurs in Montreal sollte ihm entgegenkommen. (dpa/jW)