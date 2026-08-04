»Spider-Man: Brand New Day« spielte am Eröffnungswochenende in Nordamerika 355 Millionen US-Dollar ein und verfehlte damit den Rekord von »Avengers: Endgame« aus dem Jahr 2019 (357 Millionen US-Dollar) nur knapp, wie aus Daten des Branchendienstes Box Office Mojo hervorgeht. Den Rekord für den Eröffnungsfreitag in Nordamerika knackte er aber laut Boxoffice: Am Freitag spielte »Brand New Day« demnach 169,3 Millionen US-Dollar ein – und brach damit den bisherigen Tagesrekord von »Avengers: Endgame« (157,5 Millionen US-Dollar). Weltweit spielte der Film am Eröffnungswochenende 927 Millionen US-Dollar ein. (dpa/jW)