Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat seinen Chefunterhändler Rustem Umerow am Montag zum neuen Chef des Auslandsgeheimdienstes ernannt. Umerow, der auch schon Verteidigungsminister war, bleibe aber weiter zuständig für die zuletzt unter US-Vermittlung geführten Verhandlungen mit Russland. Umerow war zuletzt Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates. Nun soll er auch den Export ukrainischer Drohnen sowie deren Integration in die Verteidigungssysteme anderer Staaten koordinieren, sagte Selenskij. Demnach gibt es inzwischen Verträge mit neun Staaten, weitere Abkommen seien geplant.

Währenddessen tobte am Montag östlich von Moskau ein Brand in einem Lagerhaus des russischen Onlinehändlers »Wildberries«, der durch einen ukrainischen Drohnenangriff ausgelöst worden war. Mehr als 200 Feuerwehrleute wurden zur Bekämpfung des Brandes eingesetzt, der sich auf etwa 100.000 Quadratmeter ausdehnte. Der russische E-Commerce- Anbieter bestätigte den Angriff und teilte mit, dass alle Mitarbeiter evakuiert werden konnten. Seit Mitte Juli hat die ukrainische Armee das Unternehmen bereits mehrfach gezielt angegriffen. (dpa/Reuters/jW)