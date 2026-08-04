Abuja. Im Nordwesten Nigerias haben Bewaffnete mindestens 52 Menschen entführt, darunter Kinder. Die Entführer seien in der Nacht zum Sonntag auf Motorrädern in das Dorf Kasuwar Daji im Bundesstaat Zamfara eingefallen, berichteten am Montag Einwohner gegenüber AFP. Die Bewaffneten hätten zunächst eine Militärbasis angegriffen, Gewehre gestohlen und ein Armeefahrzeug in Brand gesteckt. Danach hätten sie im Dorf Kasuwar Daji Dutzende Menschen in ihre Gewalt gebracht und mitgenommen. Auch ein Dorf im Nachbarbundesstaat Skoto wurde angegriffen. Dabei wurden elf Menschen getötet, wie ein Bewohner AFP mitteilte. (AFP/jW)