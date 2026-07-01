Tokio. Im Kampf gegen die Inflation hat die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi eine vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel und Getränke von derzeit acht auf ein Prozent angekündigt. Diese solle im April 2027 in Kraft treten, sagte sie am Donnerstag. Es sei die erste Mehrwertsteuersenkung in Japan seit 1989. Die niedrigere Steuer soll demnach zwei Jahre lang gelten. 2029 werde dann wieder der Satz von acht Prozent gelten – gleichzeitig sollen dann »gezieltere Maßnahmen« zur Unterstützung von Beschäftigten mit niedrigem Einkommen eingeführt werden, sagte Takaichi weiter. Sie litten besonders unter dem Anstieg der Sozialbeiträge. Durch die Mehrwertsteuersenkung wird der Staat Presseberichten zufolge zehn Billionen Yen (53 Milliarden Euro) weniger einnehmen. (AFP/jW)