Krya Vrysi. Bei der Bekämpfung eines Waldbrandes auf der ⁠griechischen Insel Kreta sind ⁠zwei Feuerwehrleute ums Leben gekommen. Die beiden seien von den Flammen eingeschlossen worden, als ‌sie mit ihrem Fahrzeug zwischen zwei Brandherden unterwegs gewesen ‌seien, berichtete der staatliche Rundfunksender ERT am Mittwoch. Das Feuer war ⁠in der Region Rethymno im ‌Zentrum der beliebten Urlaubsinsel ausgebrochen und hatte sich, angefacht ​von starken Winden, rasch in der Nähe des Dorfes Krya Vrysi ausgebreitet. Die Behörden ordneten die Evakuierung ‌von drei umliegenden Ortschaften an. Der Brand sei außer ‌Kontrolle, die Feuerfront ‌erstrecke ⁠sich ⁠über eine Länge von 15 Kilometern, sagte der Dorfvorsteher ⁠von Krya Vrysi, Sifis Vavourakis, dem ‌Sender ERT. Insgesamt seien 156 Einsatzkräfte und ⁠Freiwillige an den Löscharbeiten beteiligt, teilte die griechische Feuerwehr mit. Zudem wurden vier Löschflugzeuge und vier Hubschrauber eingesetzt. (AFP/jW)