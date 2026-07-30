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Bundeskanzler Merz

Keine weiteren Personalveränderungen im Kabinett geplant

Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Freundliche Gesichter? Markus Söder (l.), Friedrich Merz und Thorsten Frei (r.) am Mittwoch nach einer Sondersitzung der Unionsfraktion

Berlin. Bundeskanzler Friedrich Merz plant über noch notwendige Nachbesetzungen in Bundesregierung und Partei hinaus keine weiteren Änderungen. Das sagte der CDU-Chef am Mittwoch nach einer Sondersitzung der Unionsfraktion. Die jetzige Aufstellung in der Regierung sei die richtige, um die Herausforderungen der nächsten zweieinhalb Jahre gemeinsam zu bewältigen. Insofern gebe es aus seiner Sicht keinerlei Überlegungen, weitere Personalveränderungen vorzunehmen.

Merz sucht noch nach einer neuen Staatsministerin für Sport im Kanzleramt. Wer es wird, gilt als offen. Die CDU muss nach der Beförderung von Franziska Hoppermann zur Generalsekretärin zudem ihren bisherigen Schatzmeisterposten neu besetzen. Die Fraktion benötigt nach dem Wechsel von Steffen Bilger, der neuer Verkehrsminister geworden ist, einen neuen Parlamentarischen Geschäftsführer. (dpa/jW)

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Erschienen am 30.07.2026, Inland
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