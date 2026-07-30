Havanna. Vor dem Hintergrund der US-Blockade Kubas hat der sozialistische Karibikstaat mehrere Sektoren seiner Wirtschaft für private Unternehmen geöffnet. Laut einem am Mittwoch veröffentlichten Dekret der Regierung gehören dazu unter anderem der Treibstoffvertrieb, Apotheken, Hafendienstleistungen und Altenpflegeeinrichtungen.

Die Sektoren Bildung, Telekommunikation, Medien und Verteidigung bleiben unter Kontrolle der Regierung, wie aus deren Erlass hervorgeht. Auch die medizinische Versorgung bleibe in der »Verantwortung des Staats« und werde »der kubanischen Bevölkerung weiterhin durch kostenlose Krankenhausleistungen gewährleistet«.

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Einige Wochen zuvor hatte das kubanische Parlament einem Paket mit 176 Maßnahmen zugunsten der Marktwirtschaft zugestimmt. Die wirtschaftliche Lage Kubas hat sich zuletzt durch eine von US-Präsident Donald Trump verhängte Ölblockade verschärft. Wegen des Treibstoffmangels und der veralteten Technik kommt es auch immer wieder zu Stromausfällen. (AFP/jW)