Zum Inhalt der Seite
Fußball

Der Anfang vom Anfang

Tunis. Moïne Chaâbani ist neuer Trainer der tunesischen Fußballnationalmannschaft. Das teilte der Verband am Mittwoch mit. Der 45jährige tritt die Nachfolge von Interimscoach Hervé Renard. Chaabani gewann mit Espérance Sportive de Tunis 2018 und 2019 die afrikanische Champions League. Zuletzt trainierte der Tunesier seit Februar 2024 den marokkanischen Verein Renaissance Sportive de Berkane. (dpa/jW)

Ich abonniere
→ Sie können uns auch mit einer Spende unterstützen
Erschienen in der Ausgabe vom 30.07.2026, Seite 16, Sport
Ausdrucken
Download als PDF

Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

→ Teilen und weiterempfehlen