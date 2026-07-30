Tunis. Moïne Chaâbani ist neuer Trainer der tunesischen Fußballnationalmannschaft. Das teilte der Verband am Mittwoch mit. Der 45jährige tritt die Nachfolge von Interimscoach Hervé Renard. Chaabani gewann mit Espérance Sportive de Tunis 2018 und 2019 die afrikanische Champions League. Zuletzt trainierte der Tunesier seit Februar 2024 den marokkanischen Verein Renaissance Sportive de Berkane. (dpa/jW)