Berlin. Der mutmaßliche CSD-Attentäter Abdul B. wurde laut einem Medienbericht von den Behörden vor dem Anschlag vom Sonnabend zuletzt als »Hochrisikoperson« eingestuft. Nach am Montag im Portal Tagesschau veröffentlichten Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung geht dies auf die Bewertung durch ein Analysetool des Bundeskriminalamts zurück. Auch sei er durch eine Kamera überwacht worden, hieß es.

Diese Kamera war laut dem Bericht vom Berliner Landeskriminalamt so installiert worden, dass sie den Hauseingang der Wohnung von Abdul B. im Blick hatte. Am Samstagabend habe diese Kamera um 20.58 Uhr aufgezeichnet, dass er das Haus verließ. Rund eine Stunde später raste Abdul B. laut den Ermittlungen mit einem Transporter am Rande des Christopher Street Day in eine Menschengruppe im Berliner Tiergarten.

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Bei dem Anschlag waren eine Frau aus Polen getötet und 29 weitere Menschen teils schwer verletzt worden. Abdul B. wurde am Sonntag bei einem Polizeieinsatz erschossen. Er war mehrfach vorbestraft und hatte 2025 versucht, sich der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat anzuschließen. (AFP/jW)